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Сотрудники Службы безопасности Украины ищут анонима, сообщившего о подготовке покушения на Президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире 5 канала заявил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк.

«Что касается этого сообщения, то, конечно, Служба безопасности Украины и соответствующие подразделения, осуществляющие функции охраны главы государства, всегда должны быть готовы и не привязываться к тем или иным сообщений. Насколько я знаю, проводится выяснение обстоятельств этого сообщения, а также поиск анонима. Думаю, что как только информация будет выяснена, о ней сообщат», - сказал Шкиряк.

В то же время, по его словам, «не исключено, что это просто чья-то идиотская шутка».

«Такие вещи у нас случаются практически ежедневно. Другое дело, что многие люди, так называемые минеры, не осознают, что за это предусмотрено суровое наказание», - отметил Шкиряк.

Напомним, аноним заявлял о подготовке покушения на Президента Петра Порошенко, который находился 22 августа в Харьковской области.
ForUm

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