Уровень боеспособности украинской армии значительно повысился, и сейчас государство готово дать отпор агрессору в случае наступательных действий. Об этом на параде по случаю 26-й годовщины Независимости, который состоялся в Киеве, заявил Президент Петр Порошенко.

«Теперь все иначе. И я уверен в нашей армии. Она является в лучшей форме, чем когда-либо – и это, кстати, оценка европейских аналитических центров», - сказал Глава государства, отметив, что впереди еще много работы по укреплению и модернизации отечественного войска для полного соответствия со стандартами НАТО.

«Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в его попытке уйти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», - также отметил Президент.

Вместе с тем он выразил убеждение, что Украина должна искать и держаться за союзников, ведь сто лет назад в противостоянии с Россией выстояли только те государства, имели надлежащую внешнюю поддержку.

«Я уверен в наших союзниках. И для нас чрезвычайно символично участие сейчас, в этом параде, руководителей оборонных ведомств и военнослужащих Вооруженных сил Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что основой надежной защитой Украины являются мужественные украинские воины. «Посмотрите на этот Майдан. Не в трибуну, а на плац. Здесь, перед вами – настоящая элита украинского общества, наши защитники и гаранты независимости», - сказал он и добавил: «Самое прочное «железо» в нашей армии – то, из которого сделаны наши воины».