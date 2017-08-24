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Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в столице страны Хартуме.

В МИД России сообщили, что дипломат скончался 23 августа, обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Ширинский родился в 1954 году, в 1977 году окончил МГИМО и сразу поступил на дипломатическую службу. В 2010 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Российскую дипмиссию в Судане Ширинский возглавлял с 2013 года.
 
ForUm

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