Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в столице страны Хартуме.
В МИД России сообщили, что дипломат скончался 23 августа, обстоятельства его смерти пока неизвестны.
Ширинский родился в 1954 году, в 1977 году окончил МГИМО и сразу поступил на дипломатическую службу. В 2010 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Российскую дипмиссию в Судане Ширинский возглавлял с 2013 года.
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