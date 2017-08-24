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В Печерском районе Киева поздно вечером в среду, 23 августа, застрелили мужчину.  

По данным пресс-службы столичного главка, в 23:30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это – гражданин другого государства, 1988 года рождения.

Вероятно, злоумышленники скрылись на автомобиле «Фольксваген». В столице введен план «Перехват».

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения убийства. 
ForUm

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