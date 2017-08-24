Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые несут службу в зоне проведения АТО, получат премии по случаю Дня Независимости. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.
«По случаю главного праздника – Дня Независимости Украины принял решение о поощрении ведомственными наградами 1650 военнослужащих ВС Украины, которые несут службу в зоне проведения АТО», - написал он в Facebook.
Министр подписал приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривен в честь праздника.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время