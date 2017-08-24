Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной регуляторной службе, Государственной фискальной службе и Антимонопольному комитету Украины изучить причины подорожания сжиженного газа.

«По моему поручению они должны проанализировать ситуацию и безотлагательно предоставить предложения по решению ситуации», - написал он в Facebook.

Министерство экономического развития и торговли не исключает возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции

«На протяжении последних нескольких недель в Украине подорожал сжиженный газ. Украинские производители сжиженного газа – «Укргазвыдобування», «Укрнафта» и частные компании – покрывают не более 20% потребности рынка. Остальное Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, к его дефициту», – сообщается на странице Министерства.

Напомним, за период с 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 0,5-1 грн/л – до 16–16,5 грн/л.