Государственная фискальная служба разъяснила налогообложение отдельных видов доходов физлиц.

«В связи с публикациями в СМИ о якобы введении новаций в сфере налогообложения доходов физических лиц от продажи «применяемых» товаров ГФС сообщает: статьей 67 Конституции Украины определено, что каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом», - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Налогообложение доходов физических лиц с 2011 года регулируется Налоговым кодексом Украины.

Статьей 165 Кодекса установлен исчерпывающий перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога - физического лица, то есть не облагаются налогом.

В то же время п. 164.2 ст. 164 Кодекса содержит перечень видов доходов, включаемых в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога, в частности другие доходы, кроме установленных в ст. 165 Кодекса (п 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодекса).

Отмечается, что кодекс не содержит отдельного понятия «бывших в употреблении товаров», однако содержит понятие «товары» – это материальные и нематериальные активы, в том числе земельные участки, земельные доли (паи), а также ценные бумаги и деривативы, используемые в любых операциях, кроме операций по их выпуску (эмиссии) и погашению.

В то же время продажа (реализация) товаров – это любые операции, осуществляемые, в частности по договорам купли-продажи и другим гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков ее предоставления.

«При этом деятельность лица, связанная с реализацией товаров, направленная на получение дохода и проводится таким лицом самостоятельно и/или через свои обособленные подразделения, а также через любое другое лицо, действующее в интересах первого лица, в том числе по договорам комиссии, поручения и агентским договорам является хозяйственной деятельностью», - пояснили в ГФС.

Что касается налогообложения дохода, полученного физическим лицом от продажи, например, мобильного телефона, бытовой техники, планшета в т.ч. через сеть Интернет, в случае если физическое лицо продает такой товар юридическому лицу или самозанятому лицу, или осуществляет продажу посредством комиссионера, которые в понимании кодекса являются налоговыми агентами, то такие налоговые агенты обязаны удерживать налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор - 1,5%.

В ГФС уточнили, что суммы дохода, полученные налогоплательщиком за сданные (проданные) ими вторичное сырье, бытовые отходы не включаются в облагаемый налогом доход налогоплательщика физлица.

Ранее СМИ сообщили, что ГФС ввела налогообложение доходов физлиц, полученных от сдачи в комиссионку б/у вещей.