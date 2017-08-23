Всемирный союз борьбы назвал украинского борца Жана Беленюка лучшим в мире в греко-римском стиле.

Об этом сообщил сам спортсмен в Instagram.

«Спасибо UWW за признание меня лучшим борцом по итогам 2016-го года в мире, спасибо всем кто способствовал моим достижениям в этом году! Хоть в 2017-м году все пропустил, планирую в 2018-м начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен. Всем спасибо кто в меня верит и поддерживает», - написал спортсмен.

В 2016-м году украинец выиграл чемпионат Европы в Риге и завоевал серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В финале олимпийских соревнований по борьбе Беленюк уступил россиянину Давиту Чакветадзе после ряда неоднозначных судейских решений во втором периоде поединка.



