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В Ривном неизвестные открыто завладели сумкой из автомобиля с денежными средствами в сумме около 800 тысяч гривен и более 6 тысяч долларов.

По данным облполиции, ЧП произошло на улице Макарова сегодня утром.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что двое неизвестных, разбив стекло в  авто, открыто завладели сумкой с денежными средствами в сумме около 800 тыс. гривен и более 6 тысяч долл., и скрылись с места происшествия на своем авто. 45-летний водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал. Он занимается обменом валюты недалеко от места совершенного преступления.

Сведения по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах, внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению, и их места обитания.

 
ForUm

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