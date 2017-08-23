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Президент США Дональд Трамп по случаю Дня независимости Украины заверил Президента Петра Порошенко в продолжении усилий США восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Порошенко получил поздравления от Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

«Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной», - отмечается в поздравлении.

Трамп отдельно подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым для празднования и празднования уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.
 
ForUm

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