Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения отстраненному от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 21 октября. Об этом сообщает 112 Украина.

«Следственный судья в полной мере принял ходатайство прокурора САП. Следовательно до 21 октября отстраненный председатель ГФС Роман Насиров должен носить электронный браслет, не покидать места своего проживания, а также сдать все загранпаспорта. Именно об этом ходатайствовали прокуроры, адвокаты доказывали беспочвенность продления меры пресечения для Насирова, поскольку говорили о том, что досудебное расследование уже завершено, следовательно, он не сможет ни влиять на свидетелей, ни искажать доказательства, ни скрыться от следствия», - отметил корреспондент.

Адвокаты будут знакомиться с материалами дела.

«Если им будет достаточно этих двух месяцев, то суд начнет рассматривать дело в отношении отстраненного председателя ГФС по сути. Если нет, то придется ходатайствовать о продлении меры пресечения», - добавил журналист.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.