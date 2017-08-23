С 24 августа в Киеве возобновится основное движение автотранспорта по путепроводу у станции метро «Нивки» на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского. Об этом в комментарии журналистам сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

В рамках реконструкции путепровода выполнены работы по восстановлению несущей способности путепровода, устройству новой монолитной плиты, установлению новых опорных частей на 3-й и 7-й опорах. Кроме того, по словам мэра, по современным технологиям оборудовано новое покрытие на путепроводе и подходах к нему, установлены новые опоры наружного освещения и современного распределительного ограждения «Vario Guard». «Ремонтные работы постоянно велись в режиме 24/7», - отметил он.

В то же время, отметил Кличко, учитывая многочисленные положительные отзывы участников дорожного движения, экспертов по транспортной инфраструктуры и ученых, на этапе реконструкции были внесены существенные изменения в проект ремонта путепровода.

«Мы реализуем новые решения по благоустройству организации дорожного движения», - сказал мэр. Речь идет о ликвидации кругового движения на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского с устройством светофора. Также предусмотрен «вынос» движения троллейбусов непосредственно с путепровода на нулевой уровень с обеих его сторон.

Мэр подчеркнул, что благодаря реализации такой схемы увеличится количество полос, будет усовершенствовано движение транспорта по путепроводу и созданы более комфортные условия движения для общественного и автомобильного транспорта. «Учитывая эти масштабные конструктивные изменения, полностью обновленная транспортная артерия заработает с октября 2017 года. Но основное движение путепроводом мы запустим уже 24 августа», - заверил Кличко.