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Аноним заявлял о подготовке покушения на Президента Петра Порошенко, который находился 22 августа в Харьковской области.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Управлении СБУ в Харьковской области.

«Вчера, 22 августа, около 12:00 поступил звонок на телефон УСБУ от анонима. Звонок был со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область», - отметил источник.

По его словам, обнаружить местонахождение анонима было невозможно.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 112 УК Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).

Напомним, 22 августа Президент Петр Порошенко в Харьковской области открыл путепровод через реку Северский Донец в Изюме.
ForUm

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