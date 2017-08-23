Украина начинает программу оружейно-технического осовременивания армии, которое должно соответствовать уровню 21-го века. Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время осмотра выставки вооружения и военной техники по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что в начале российской агрессии украинской армии пришлось ремонтировать то, что уже было в употреблении, поврежденное или в следствие бесхозяйственности доведено до небоевого состояния, выпускались с конвейеров физически хотя и новые, но технически устаревшие виды, принятые на вооружение еще в советское время. Президент отметил, что это делалось для того, чтобы быстро удовлетворить первоочередные нужды.

«Теперь мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии. Нужно выводить наши вооружения на уровень 21-го века. Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий возникают важные задания по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, современных образцов высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейная радаров, средств космической разведки и т.д.», - отметил Глава государства.

Президент напомнил, что уже освоено серийное производство новейших танков «Оплот». «Говорят, что у нас они производились, но в полном объеме шли на экспорт, потому что у украинской армии не было денег, чтобы закупить современные танки и вооружить ими вооруженные силы. Мы внесли изменения в государственный бюджет, и первые танки «Оплот» производства Харьковского завода поступят в украинские Вооруженные силы в этом году», - сообщил Петр Порошенко. По его словам, это ответ на пожелания украинских танкистов.

По словам Порошенко, за 2014-2016 годы было внесено более 140 модернизаций к каждой модели представленных на выставке бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3 с учетом боевого опыта. Также производятся тактические боевые колесные машины «Дозор-Б», недавно состоялись испытаниях беспилотных летательных аппаратов «Spectator». «В текущем году на вооружение принято 22 единицы современного вооружения и военной техники», - отметил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что Минские договоренности, среди прочего, дали Украине время для военного строительства. Так, за три года Вооруженные силы восстановили боеспособность, нарастили оперативные возможности, улучшили техническую оснащенность, выросли количественно и качественно. «Финансирование закупки вооружений и военной техники по сравнению с 2013 годом увеличилось в десять раз. Во время войны мы нашли эти возможности. В июле за счет средств, которые были возвращены украинскому народу из украденных Януковичем и предыдущей властью, мы добавили еще. Миллиард шестьсот гривен пойдет на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники и еще миллиард четыреста миллионов - на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий», - отметил Президент.

Глава государства отметил, что в бюджете на 2017 год на нужды Вооруженных сил предусмотрено 64,5 миллиарда гривен. «Ресурс наш, по правде говоря, довольно ограничен, но мы научились использовать его экономно, экономно и ответственно. Как результат - сдерживаем армию, в пять раз больше нашей, которая имеет военный бюджет в 10 раз больше нашей. И обороняемся хорошо», - отметил Президент.

По его словам, за три года государственный концерн «Укроборонпром» передал украинской армии 16 тыс. единиц вооружения и военной техники. «Никогда этого не было за всю историю страны. Впервые за десятки лет украинские оборонные заводы, как я и обещал, заработали на полную мощность. Некоторые из них работают в три смены для обеспечения нужд обороны страны», - добавил Порошенко.

Президент напомнил, что украинский оборонный комплекс был очень тесно завязан на поставку комплектующих из Российской федерации, поэтому была разработана программа импортозамещения, которая лишает украинскую оборонную сферу любой, хотя бы минимальной, зависимости от поставок комплектующих из России и задействованы сотни государственных и частных предприятий почти во всех регионах Украины.

Наплмним, на разработку и закупку нового вооружения для украинских военных в этом году было выделено около 9 миллиардов гривен.