При осмотре образцов вооружения и военной техники, которые размещены в центре столицы по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, Президент Петр Порошенко подчеркнул, что должностные лица предыдущих лет, которые были причастны к хищению и сознательному уничтожению украинской армии, должны понести ответственность, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что до Революции Достоинства украинское войско разлагалось под влиянием российской пропаганды, «убаюкивали наши Вооруженные силы до начала войны». Президент также отметил, что в тогдашних директивных документах власти утверждалось, что «якобы перед Украиной нет немедленных военных угроз».

«И не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что никто нас никогда не нападет, и нам не нужны никакие оборонительные блоки. Безблоковый статус был оптимальным, на их взгляд, для Украины», - сказал Порошенко.

«Где сейчас те агитаторы? Я хочу им посмотреть в глаза. Все они в России, все бежали и живут там, изменив Родине, на средства своих заказчиков», - добавил он.

«Соответственно, украинскую армию не готовили к войне, а сознательно уничтожали, снимая с вооружения, с боевого дежурства наиболее боеспособные образцы техники. К этому причастен целый ряд предыдущих руководителей Министерства обороны. И за бесценок распродавая это имущество, мотивируя себя коррупцией, переводя в состав избыточного вооружения то, что сейчас нам, а особенно тогда, очень не хватало», - сказал Порошенко.

«Я подчеркиваю, что этому преступлению еще предстоит дать, даже не уголовную, а политическую, юридическую и моральную оценку», - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что по приказам тогдашнего политического руководства Украины в течение 2010-2012 годов высшие офицеры наших Вооруженных сил с завидной регулярностью посещали генеральный штаб Российской Федерации. «Там вместе с без пяти минут агрессором рассматривались, по советам русских, пути так называемого реформирования украинской армии. Под видом якобы обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды, которыми уничтожали остатки украинской обороноспособности», - подчеркнул он.

«Весной 2014 года, после этой «удачной» подготовки россияне думали взять нас голыми руками. Не на тех напали. Мощный патриотический подъем всего украинского общества, подвиги добровольцев и подвижничество волонтеров, настоящий героизм украинских воинов - офицеров и солдат, ответственность новой власти. Все это сорвало путинский блиц-криг», - сказал Порошенко.