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В июле украинские суды 54 раза откладывали рассмотрение производств Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в месячном отчете САП.

«54 судебных заседания за июль этого года были отложены или перенесены из-за стороны защиты или работы суда», - отметили в ведомстве.

Так, в июле САП направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Молдовы, который, по версии следствия, с целью снятия ареста с судна Sky Moon предоставил военному прокурору Южного региона Украины неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. долларов США;

Кроме того, НАБУ и САП задержали и начали уголовное преследование лиц, причастных к присвоению, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в ГП «Львовский бронетанковый завод».

 Напомним, судебное разбирательство еще не начато в 22 из 81 дела, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции.
ForUm

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