Упорно трудясь, мы будем приближать те дни, когда Украина станет и членом Евросоюза и НАТО. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного флага Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Множество сине-желтых украинских знамен взвилось по всему миру. Обратите внимание, как нашему флагу подходит соседство с флагом Европейского Союза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободных путешествий в Европу, совершив все необходимые для этого реформы», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, наши дипломаты выиграли нелегкую борьбу с российской агентурой, которая пыталась сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и 1 сентября, через неделю, соглашение вступает в силу в полном объеме. «Упорно трудясь, мы будем приближать те дни, когда, в перспективе, Украина станет и членом Евросоюза, и участницей НАТО», - отметил он.

«Утверждение независимости - это ответственность нашего поколения. Независимость дала нам шанс, и мы не имеем права его упустить», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также отметил, что украинцы гордятся своими государственными символами, их давней славной историей и глубоким смыслом. «Они вдохновляют нас своей мощной энергетикой на новые свершения», - сказал он.

Порошенко отметил, что миллионы людей, ее герои-защитники сегодня поднимают Государственный флаг в городах и селах, разворачивают его в военных частях и на передовой.

Глава государства также отметил, что в этот праздничный день мы склоняем головы в память о тех, кто под небесно-золотыми цветами нашего флага отдавал жизнь «за Украину, за ее свободу, за честь, за славу, за народа», о тех, кто во времена великих испытаний, тернистыми и героическими путями крепко держал в руках древко национальной святыни.

Порошенко напомнил, что нынешний год – время столетия начала Украинской национальной революции прошлого века 1917 года. Сине-желтый флаг стал символом Украинской Народной Республики, затем - Западно-Украинской Народной Республики. И именно под этим флагом здесь, на Софийской площади, 22 января 1919 состоялось историческое воссоединение обоих молодых государств в единую соборную Украину, отметил он.

По его словам, завтра во время военного парада над Майданом Независимости развеваться флаг Первого Украинского полка имени Богдана Хмельницкого и боевой флаг Третьей Железной стрелковой дивизии УНР. «Кстати, ровно 25 лет назад Государственный центр УНР в изгнании передал первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку символы власти УНР и провозгласил современную Украину ее правопреемником. Здесь сейчас находится одна из переданных реликвий - драгоценность времен Ивана Мазепы», - рассказал Президент.

Порошенко отметил, что события столетней давности мы сегодня вспоминаем потому, что надо не просто знать свою историю, а делать из нее выводы. «Почему Государственный центр УНР существовал в изгнании? Потому что в 17-21 годах прошлого века украинская политическая элита не смогла ни сама объединиться, ни народ сплотить, чтобы противостоять российскому нашествию. Москва умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину», - добавил он.

«Вот почему борьбу за единство, солидарность и консолидацию различных политических сил во имя общенационального интереса считаю одной из главных своих задач. К сожалению, в силу то ли эгоизма, то ли политического дальтонизма, не все политики способны разглядеть, что в условиях внешней агрессии во внутренней борьбе существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено. Потому что за ними естественное для демократии соревнование оппозиции с властью превращается в, пусть даже и бессознательное, пособничество агрессору, в подарок генеральному штабу страны-врага», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко отметил, что «если бы только была машина времени, Грушевский или Скоропадский, Винниченко или Петлюра, опираясь на собственный опыт, объяснили бы эту истину нашим современникам: и главе каждой фракции, и лидеру каждой партии, и главе каждого комитета». «Такой возможности, естественно, нету. Зато нам присуща способность познавать историю и учиться на ошибках наших предков», - отметил он.

Напомним, 10 июля Президент Петр Порошенко заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим альянсом относительно предоставления плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.