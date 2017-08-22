также в разделеОбщество
Петросян попал в базу «Миротворца» 4
В Гидрометцентре успокоили: в Украину скоро вернется жара 24
ГПУ проводит обыски на предприятиях Фирташа 29
СБУ не рекомендует проводить футбольный матч в Мариуполе 29
83% граждан считают себя патриотами Украины 20
Суд на месяц продлил меру пресечения Гужве 25
ГПУ обнародовала видео пыток в Одесском СИЗО 128
На Луганщине открыли телебашню с сигналом на ОРЛО 83
«Информационные войска Украины» отделились от МИП 30
Порошенко открыл мост через Северский Донец в Изюме 47
Порядок на День Независимости будут охранять 15 тысяч правоохранителей 20
Отслуживший в АТО священник УПЦ призывает капелланов отказаться от языка агрессии 42
Боевики умышленно поджигают поля и дома в «серой зоне» 23
Красный крест разыскивает на Донбассе 640 пропавших без вести 27
За годы независимости на службе погибли 1177 правоохранителей 22
Источник: Первый замглавы СБУ Демчина обзавелся недвижимостью в Испании 103
Обыски на спиртзаводах: изъято более 1,4 тонны продукции на 360 миллионов 52
ГПУ завела два дела на Поклонскую 31

Специалисты Украинского центра исследований хищных птиц во время проведения наблюдений за птицами в Зоне отчуждения сфотографировали черного аиста (Ciconia nigra). Об этом сообщает Госагентство по управлению Зоной отчуждения.

При детальном рассмотрении снимков было замечено кольцо с номером на лапе аиста. Сотрудники центра сделали запрос в Украинский центр кольцевания птиц Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, а впоследствии получили ответ от коллег из Чешской Республики.

Оказалось, что птицу окольцевали 19 июня 2010 года близ города Зноймо (Чехия). Уже через три месяца (24 сентября 2010 года) его заметили в долине Бейт-Шеан на севере Израиля, где, вероятно, эта птица останавливался на отдых во время осенней миграции в африканские страны. В следующий раз его заметили 1 апреля 2015 на рыбных прудах в уезде Харгита (Румыния). И, наконец, 5 августа 2017 эту самую птицу зафиксировали в гнездовой период на территории Зоны отчуждения, недалеко от железнодорожной станции Янов.

«Информация, полученная с помощью мечения птиц кольцами, невероятно важная для понимания путей и сроков их миграции, расселения, изменения численности, продолжительности жизни, причин смерти, а также для изучения путей переноса птицами паразитов и возбудителей болезней», - отметил ведущий инженер по подготовке производства отдела по производственным вопросам и международных проектов ГСП «Экоцентр» Игорь Чижевский.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские летние 2017