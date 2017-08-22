Специалисты Украинского центра исследований хищных птиц во время проведения наблюдений за птицами в Зоне отчуждения сфотографировали черного аиста (Ciconia nigra). Об этом сообщает Госагентство по управлению Зоной отчуждения.

При детальном рассмотрении снимков было замечено кольцо с номером на лапе аиста. Сотрудники центра сделали запрос в Украинский центр кольцевания птиц Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, а впоследствии получили ответ от коллег из Чешской Республики.

Оказалось, что птицу окольцевали 19 июня 2010 года близ города Зноймо (Чехия). Уже через три месяца (24 сентября 2010 года) его заметили в долине Бейт-Шеан на севере Израиля, где, вероятно, эта птица останавливался на отдых во время осенней миграции в африканские страны. В следующий раз его заметили 1 апреля 2015 на рыбных прудах в уезде Харгита (Румыния). И, наконец, 5 августа 2017 эту самую птицу зафиксировали в гнездовой период на территории Зоны отчуждения, недалеко от железнодорожной станции Янов.

«Информация, полученная с помощью мечения птиц кольцами, невероятно важная для понимания путей и сроков их миграции, расселения, изменения численности, продолжительности жизни, причин смерти, а также для изучения путей переноса птицами паразитов и возбудителей болезней», - отметил ведущий инженер по подготовке производства отдела по производственным вопросам и международных проектов ГСП «Экоцентр» Игорь Чижевский.