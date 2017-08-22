Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По данным пресс-службы ГПУ, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченський ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью вывода средств в теневой сектор экономики эти предприятия и страховые компании ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом Страхование» заключили договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - говорится в сообщении.

В дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

«То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц», - пояснили в ГПУ.

Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.