также в разделеОбщество
Петросян попал в базу «Миротворца»
В Зоне отчуждения заметили окольцованного в Чехии черного аиста 9
В Гидрометцентре успокоили: в Украину скоро вернется жара 23
СБУ не рекомендует проводить футбольный матч в Мариуполе 29
83% граждан считают себя патриотами Украины 20
Суд на месяц продлил меру пресечения Гужве 25
ГПУ обнародовала видео пыток в Одесском СИЗО 127
На Луганщине открыли телебашню с сигналом на ОРЛО 83
«Информационные войска Украины» отделились от МИП 30
Порошенко открыл мост через Северский Донец в Изюме 47
Порядок на День Независимости будут охранять 15 тысяч правоохранителей 20
Отслуживший в АТО священник УПЦ призывает капелланов отказаться от языка агрессии 42
Боевики умышленно поджигают поля и дома в «серой зоне» 23
Красный крест разыскивает на Донбассе 640 пропавших без вести 27
За годы независимости на службе погибли 1177 правоохранителей 22
Источник: Первый замглавы СБУ Демчина обзавелся недвижимостью в Испании 103
Обыски на спиртзаводах: изъято более 1,4 тонны продукции на 360 миллионов 52
ГПУ завела два дела на Поклонскую 31

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По данным пресс-службы ГПУ, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченський ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью вывода средств в теневой сектор экономики эти предприятия и страховые компании ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом Страхование» заключили договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - говорится в сообщении.

В дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

«То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц», - пояснили в ГПУ.

Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские летние 2017