Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область сообщил, что вечером 22 августа состоятся телефонные переговоры в нормандском формате. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«В Киеве у меня состоится сегодня вечером телефонная конференция в нормандском формате, где мы будем акцентировать и на усилении вооруженной миссии ОБСЕ, и на введении миротворцев Организации Объединенных Наций, и об объявлении режима прекращения огня с 25 августа или 1 сентября, чтобы дети, наконец, могли хоть в школу пойти», - сказал Порошенко.

Президент выразил уверенность, что эта инициатива будет согласована с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Задержка есть только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит и от предоставления прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять. И на этот раз очень важно, чтобы раздался именно совместный призыв, в том числе и со стороны российского президента, к общему устойчивому прекращению огня. И я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично», - подчеркнул Порошенко.