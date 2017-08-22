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Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть человек, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства.

В санкционный список вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин, передает РИА Новости.

Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией «Тангун».

Кроме того, ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.

Минфин заявил, что ввел дополнительные санкции «в ответ на продолжающееся развитие КНДР оружия массового уничтожения, нарушения резолюций СБ ООН и попыток уклонения от американских санкций». Под санкции, по сообщению ведомства, попали те, кто «помогает лицам, уже находящимся под санкциями и поддерживающим ядерную и ракетную программу КНДР», те, кто имеет дело с торговлей с КНДР в области энергетики, способствует вывозу рабочей силы (из КНДР) или предоставляет северокорейским компаниям, находящихся под санкциями, доступ к финансовой системе США и международной финансовой системе.

В июне Минфин уже вводил санкции против граждан России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Кроме того, США ввели санкции против трех российских компаний — Независимой нефтегазовой компании, «ННК Приморнефтепродукт» и Ardis-bearings (ООО «Ардис-Подшипник», гендиректором и владельцем которого является Мичурин).

Напомним, 5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции в отношении Северной Кореи.
ForUm

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