Патриотами своей страны считают себя 83% украинцев, 10% высказали противоположные рассуждения, еще 7% не смогли дать ответа на этот вопрос. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество патриотически настроенных граждан почти не изменилось.

«Во всех макрорегионах Украины количество тех, кто считает себя патриотом Украины, превышает 75%: на западе таких 88%, в центре – 84%, на востоке – 83%, на юге – 77%. В то же время в южных областях 18% опрошенных заявили, что не могут говорить о себе как о патриотах своей страны. На востоке таких респондентов – 11%, в центре – 8%, на западе – 5%. Чем старше респонденты, тем больше среди них считающих себя патриотом», – говорится в сообщении.

76% опрошенных заявили, что если сегодня стоял бы выбор, они бы поддержали провозглашение Независимости Украины. Отмечается, что показатель не изменился с 2014 года (в 2013 году таких опрошенных был 61%).

«Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на западе (93%). В центре таких опрошенных 76%, на юге – 66%, на востоке – 64%. В то же время в последних двух макрорегионах количество тех, кто имеет противоположное мнение, составляет 21%-22%. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем уровень поддержки провозглашения Независимости Украины среди них выше», – отмечают социологи.