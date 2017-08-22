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Возле села Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области состоялось открытие новой 134-метровой телебашни, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

«Сегодня мы открываем эту чрезвычайно важную башню, мощные передатчики которой обеспечат информацией не только освобожденную часть Луганщины, но и оккупированную территорию. И жители Луганска наконец смогут услышать украинское радио и увидеть украинское телевидение», - отметил Президент Петр Порошенко.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подчеркнул, что это третья по счету башня, которая была построена за два последних года с целью развития вещания в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

«Благодаря этому количество населения, которое будет иметь доступ к сигналу украинских телеканалов и радиостанций, увеличилось до 90 тысяч зрителей. Сигналом с этой башни мы начнем полноценное украинское вещание, которое охватит «белые пятна» на «линии разграничения», - сказал он.
ForUm

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