Шевченковский районный суд Киева продлил до 22 сентября меру пресечения руководителю интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве.

Такое решение во вторник объявила судья Елена Пихур, сообщает Укринформ.

«Суд принял решение о продлении меры пресечения Гужве до 22 сентября», - сказала Пихур.

Как сообщал ForUm, 22 июня главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву и его сообщника задержали по подозрению в вымогательстве.

По данным прокуратуры, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от «Радикальной партии» Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Филипковскому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

26 июня заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Гужву. 27 июня он вышел из СИЗО.