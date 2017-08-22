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Протоиерей Украинской православной церкви Вячеслав Литвиненко, который отслужил два года в подразделениях Национальной гвардии в зоне АТО, считает, что «военный священник не может позволить себе использовать риторику агрессии».

В интервью центру информации УПЦ протоиерей Литвиненко отметил, что на военном священнике лежит ответственность за духовное состояние подопечных.

«Там, где идут боевые действия, священники нужны больше всего – чтобы помочь пережить все сложности, чтобы не случилось суицида. Задумайтесь, только согласно официальной статистике, у нас 256 небоевых потерь, по сравнению с 211 боевыми. Задача капеллана предупредить такие вещи, пообщаться с военным, помолиться», - отметил отец Вячеслав.

По его словам, наибольшая потребность военного в помощи священника – после обстрела.

«Боец проявляет мужество, но это очень большой стресс, который надо снимать. И вот он приходит в часовню, ставит свечу и тут еще поговорит со священником, и это помогает пережить все. Мне иногда приводили ребят с серьезными расстройствами. Мы молились, и им всегда становилось легче», - рассказал капеллан.

При этом отец Вячеслав предостерегает: как бы ни было сложно, военный священник не может позволить себе использовать риторику агрессии.

«Как у обычного человека, и у меня были и негативные эмоции и страх. Когда в четыре часа утра начинала работать тяжелая артиллерия, ты вскакиваешь, бежишь куда-то, может произойти все... Но ты берешь себя в руки и понимаешь, что священник ни в коем случае не может сказать: «Вот наш враг - убивайте его!». Это уже будет позиция не священника, а мирянина, который просто разозлился. Позиция священника – это проповедь Евангелия при любых условиях», - подчеркнул священник.

По мнению капеллана, «риторика агрессии вредит в первую очередь самим солдатам, так как накручивает их на ненависть, злость и ни в коем случае не помогает справиться с напряжением».

Военный священник уверен, что «душевная и духовная поддержка ребятам нужна и после возвращения домой».

«Очень важно и здесь на «материковой части», чтобы с бывшими бойцами АТО работали и священники, и психологи. Появляются такие моменты, когда не выдерживает человек, военный, стопроцентно меняется, и здесь нужно, чтобы кто-то его направлял, помог жить дальше», - подчеркнул он.
ForUm

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