Российская агрессия против Украины – это вызов не для отдельно взятого государства, а для европейского континента в целом. Об этом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге в Вильнюсе, куда он прибыл для переговоров с правительством Литвы касательно урегулирования украинского вопроса, в частности, прекращения боевых действий на Донбассе, передает 112 Украина.

«Мы собрались здесь, когда на европейском континенте идут боевые действия. Отсюда – это меньше, чем два часа самолетом. Этого не должно было случиться вообще, и теперь мы должны прекратить человеческие страдания, ведь в конфликте уже погибло около 10 тысяч человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома», – отметил он.

«Это вызов не только для Украины, это риск для всей Европы», – резюмировал Волкер.

Напомним, 21 августа в Минске состоялась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Сурков после встречи с Волкером заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.

23 августа Волкер присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными должностными лицами Украины.