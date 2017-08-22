В Запорожской области нетрезвый водитель выехал на встречную полосу и протаранил авто полицейского, в результате ДТП правоохранитель погиб. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

Авария произошла 22 августа около 01:30 на автодороге «Запорожье-Орехов». Водитель автомобиля «Форд» 1985 года рождения, житель Ореховского района, в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21063» под управлением 32-летнего полицейского.

В результате аварии временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела ГУНП капитан полиции Игорь Ковальский погиб на месте происшествия.

Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области от имени всех работников полиции области выражает соболезнования родственникам и близким капитана полиции Игоря Ковальского.