Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина обзавелся особняком в испанском городке Плая дель Соль Виллакана (Playa del Sol Villacana) недалеко от Марбейи, стоимость которого составляет $4,5 миллиона. Об этом сообщил источник в СБУ.

Как объяснил один из сотрудников ведомства, главным стремлением чиновника всегда было достичь тех же вершин, что и Президент Украины Петр Порошенко, а также первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский.

«Демчина так и не смог смириться, что у Порошенко и Гладковского есть слишком шикарная недвижимость в Испании, виллы, бассейны, газоны не его уровня, – рассказывает источник. – Скажу даже больше: купить дом в Испании стало его навязчивой идеей. И вот наконец-то, он не только достиг своего, но даже превзошел своих «кумиров». Более того, его особняк находится всего в 4 км от виллы Порошенко».

По словам источника, несмотря на официальный размер своей заработной платы, Павел Демчина открыто рассказывает о новом приобретении всем коллегам, акцентируя внимание на том, что его особняк почти что соседствует с виллой Президента.

«Он не то что не стыдится тех сумм, которые он заплатил за особняк – он гордится этим. Правда в том, что ему всегда хотелось чувствовать себя наравне со своим руководством», – подытожил информатор.

Напомним, ранее журналисты показали виллы Петра Порошенко в маленьком испанском городке Аталая-Исдабе. Как известно, недвижимость в Испании также приобрели его бизнес-партнеры: Олег Гладковский и Игорь Кононенко.