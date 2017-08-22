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С 1 августа Интернет-проект «Информационные войска Украины», который был создан при Министерстве информационной политики Украины, начал функционирование как самостоятельный. Об этом сообщает пресс-служба МИП.

«Наш проект, который был основан в 2015 году, действовал при Министерстве информполитики Украины, с сегодняшнего дня становится самостоятельным. Мы благодарим за поддержку нас, молодых инфоволонтеров, и готовы и в дальнейшем, в качестве волонтерского проекта, помогать государственным структурам, отстаивая информационный суверенитет Украины в социальных сетях, и в Интернете в целом», - заявил и.о. начальника сектора по вопросам обеспечения информационной безопасности МИП, координатор проекта «Информационные войска Украины» Святослав Батов.

Интернет-проект «Информационные войска Украины» был начат 23 февраля 2015 года.

 
ForUm

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