По состоянию на 22 августа в Украине МККК имеет 640 открытых дел в отношении пропавших без вести лиц в Украине как на подконтрольной украинской власти территории, где не ведется вооруженный конфликт, так и на неподконтрольных территориях.

Об этом сообщила заместитель координатора МККК Отдела защиты населения по вопросам пропавших без вести Марьяна Чакон Лосано во время общения с журналистами в офисе МККК.

«На сегодня у нас 640 открытых дел (в отношении пропавших без вести на Донбассе. - Ред.), семьи до сих пор не знают, что случилось с их родственниками», - сказала Чакон Лосано.

Она проинформировала, что, по приблизительным подсчетам МККК, число пропавших лиц, по данным на предпоследнюю неделю августа 2017 года, - от 1000 до 1500.

«По нашим подсчетам количество таких лиц - от 1000 до 1500. Мы открыли 1400 запросов на отслеживание пропавших без вести. Все эти случаи имеют разный контекст и разные причины», - пояснила Лосано, сообщает Укринформ.

Однако она отметила, что 1500 дел нельзя считать окончательной цифрой, поскольку в Украине нет точной базы данных пропавших лиц на оккупированных территориях и на подконтрольных украинской власти территориях. К тому же, по ее словам, в различных государственных структурах, таких как полиция, где есть собственная база данных, эти цифры разнятся.

Заместитель координатора МККК Отдела защиты населения по вопросам пропавших без вести заметила, что большинство среди пропавших без вести - мужчины, в среднем, сорок лет. По ее словам, примечательно, что больше всего запросов к МККК подают именно женщины, родственницы пропавших.

«По Украине 67% пропавших без вести являются мужчинами, средний возраст которых - 40 лет. Мы не видим ощутимой разницы между гражданскими и военными лицами. Больше всего запросов на поиски родственников, это 91%, составляют женщины», - пояснила заместитель координатора МККК.

Напомним, по данным на начало августа, с начала конфликта на Донбассе погибли 2307 украинских военных.