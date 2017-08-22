За годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 1177 правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД.

Ежегодно 22 августа Украина чтит сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга.

Как подчеркнул первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, количество потерь в правоохранительных рядах с началом антитеррористической операции возросло.

«Количество погибших правоохранителей выросло в ходе проведения антитеррористической операции. С 2014 года погиб 131 работник полиции, 199 военнослужащих Национальной гвардии, 67 пограничников, 21 специалист Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Безусловно, это большая потеря для семей, для МВД, для всего государства. Поэтому наша задача сегодня – помнить их подвиг», - отметил он.

Глава Нацполиции Сергей Князев заверил, что правоохранительное ведомство будет поддерживать семьи погибших: «Мы не забываем о семьях погибших, их вдовах и детях. Мы будем помогать им всем, чем сможем».