В ближайшее время состоится телефонный разговор лидеров стран «нормандского формата» - Украины Петра Порошенко, Германии Ангелы Меркель, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В ближайшее время планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора будет, в том числе, в обсуждении вопросов безопасности и освобождения заложников с особым акцентом на безопасность», - заявил он, сообщает УНИАН.

Климкин также отметил, что персональная встреча лидеров государств имеет смысл, когда можно надеяться на реальный результат.

«Что касается личной персональной встречи - пока этот вопрос обсуждается и, конечно, мы придем к этому только тогда, когда будем иметь комплексное видение, каким образом продвигаться дальше», - сказал он.

Напомним, в ходе двухчасового телефонного разговора в конце июля лидеров «нормандской четверки» Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию прекратить агрессивные действия и поставки оружия на Донбасс.