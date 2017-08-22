Российский юморист Евгений Петросян попал в базу центра «Миротворец» в связи с незаконными гастролями в аннексированном Россией Крыму. Его досье размещено в разделе Чистилище.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», - аргументировали автора сайты.

Согласно скриншотам со страницы артиста, он гастролировал на полуострове, в частности 18 июля 2016 года – в Ялте, 22 июля – в Гурзуфе.

Кроме того, Петросян посетил Байкер-шоу-2017, судя по его публикации в Instagram.