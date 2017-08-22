До конца лета будет еще несколько волн потепления и похолодания, а сентябрь начнется с теплой погоды. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

После похолодания, которое продлится с 22 по 25 августа, 26-28 августа снова ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов по всей территории Украины.

Говоря о погодных условиях 24 августа во время проведения парада в Киеве, Кульбида отметил, что в 50-60 км на север от столицы дожди однозначно будут, но по самому городу с 9 до 12 часов осадков не будет и температура составит от +15 до +18 градусов.

29-30 августа снова прогнозируется снижение температуры воздуха до +20...+25.

По его словам, дождей до конца августа будет немного, в основном они придутся на 29-30 число, сообщает LIGA.net.

«И начиная с 1 сентября - снова период повышенного температурного режима», - сообщил Кульбида.

Он отметил, что в первый месяц осени ожидается неблагоприятная ситуация в плане пожарной опасности.

«Потому что даже после снижения класса пожарной опасности до первого и второго класса, в течение 7-10 дней при температуре +25...+30 градусов она снова повысится до пятого класса. А такие периоды в сентябре однозначно будут», - сказал он.