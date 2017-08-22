В рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя по итогам вчерашних обысков на 6 спиртзаводах в четырех областях было обнаружено и изъято 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 млн гривен.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

Указанные заводы работают на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.

«В ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий или фальсифицированного алкоголя, нами часто фиксируются факты получения ими неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки. Именно поэтому для нас важно отследить весь путь поставок или незаконного производства спирта», - пояснил он.

Билан напомнил, что данные мероприятия проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в том числе в отношении бывших руководителей ГП «Укрспирт».

В рамках первого этапа масштабной спецоперации были проведены обыски на 41 спиртзаводе. Тогда в общей сложности на 15 заводах было изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 млн гривен. После этого, следуя по цепи поставок в результате мероприятий, проведенных на заводах-производителях алкоголя в 15 областях, было изъято 23310 литров водки на сумму более 3 миллионов гривен, разлитой в бутылки, которые были или вообще без марок акцизного налога, или оклеены марками, на которых были указаны неактуальные ставки акцизного налога и которые находились на предприятиях без каких-либо документов.

«Таким образом, в рамках данной спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму более 540 млн гривен», - резюмировал представитель ГФС.



Напомним, 21 августа Государственная фискальная служба Украины провела обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов.