Под видом учений не исключается создание ударных группировок войск ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины. Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова относительно начала самых масштабных за всю историю Российской Федерации стратегических командно-штабных учений ВС РФ «Запад-2017», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, в рамках оперативного прикрытия истинных масштабов и реального характера задач, которые будут отрабатываться во время СКШУ ВС РФ «Запад-2017», проводится совместное стратегическое учение ВС России и Беларуси под идентичным условным названием «Запад-2017».

Турчинов подчеркнул, что учения, которые продлятся почти два месяца, будут отличаться большим пространственным размахом и численности привлеченных лиц.

«Предполагается проведение учений практически на всей территории европейской части России (в военно-административных границах ОСК «Север», «Запад» и «Юг» ВС РФ), в оккупированных украинских Крыму и территории ОРДЛО, вдоль границ Украины, в частности на Донецком, Слобожанском и Полесском направлениях, в Беларуси, а также в Средиземном море и Сирии. Демонстративное проведения активной фазы учений запланировано на территории Калининградской, Ленинградской, Псковской, Смоленской областей и на территории Беларуси», – отметил секретарь СНБО.

По словам Турчинов, кроме вооруженных сил, в учениях принимают участие органы государственного управления федерального, регионального и местного уровней, подразделения «Росгвардии», МВД, ФСБ, МЧС, представители ОПК и тому подобное. «Согласно официальным заявлениям МО РФ в учениях «Запад-2017» примут участие около 13 тыс. военнослужащих, в т.ч. от ВС РФ около 3 тысяч человек, около 280 единиц вооружения и военной техники, и 25 единиц авиационной техники. В то же время реальная численность участников всех мероприятий в рамках «Запад-2017» оценивается в 230-240 тыс. человек, более 10 тыс. единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса», – заявил он.

«Важной составляющей учений станет проработка вопросов применения 1-го и 2-го армейских корпусов 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, развернутых на временно оккупированной украинской территории ОРДЛО, на общем оперативно-стратегическом фоне с другими российскими войсками», – подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что под видом учений не исключается создание ударных группировок войск (сил) ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины.

Он напомнил, что в течение последних лет такие учения неоднократно использовались для достижения скрытых военно-политических целей. «В частности, учения «Кавказ-2008» (15 июля - 2 августа 2008 года) - российские войска, привлекались к маневрам, не вернулись из полигонов в пункты постоянной дислокации и начали вооруженную агрессию против Грузии; учения «Кавказ-2012» и «Кавказ-2016» (17-23 сентября 2012

и 5-10 сентября 2016) - отработаны возможные варианты применения группировок российских войск и ведения боевых действий на юго-западном стратегическом направлении, в т.ч. против сил НАТО, учение ВС РФ и Беларуси «Запад-2013» (19-28 сентября 2013) - отработаны сценарии вооруженной агрессии против Украины, которые Кремль в общих чертах попытался реализовать в 2014-2015 годах; учения «Центр-2015» (14-20 сентября 2015) - под его прикрытием была создана ударная группировка авиации для применения в Сирии. Под видом обеспечения безопасности проведения зимних олимпийских игр «Сочи-2014» в феврале 2014 года Россией была развернута группировки войск для проведения специальной операции по оккупации Крыма», – подытожил Турчинов.

Напомним, на 14-20 сентября этого года запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

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