Сегодня утром в Донецкой области подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Еще двух человека искалечила война, которую принес нам русский мир. Как сообщают мне пограничники, в 9:40 в серой зоне вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина», – отметил он.

По информации глав ОВГА, они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички «Мины» и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног.

Жебривский подчеркнул, что украинские пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавших доставили в ЦРБ Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести.