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В Киеве в ночь на 22 августа у выхода со станции метро «Политехнический институт» снесли целый ряд МАФов.

Отмечается, что был полностью демонтирован торговый ряд, расположенный на стороне при выходе со станции (в Политехническом переулке). При этом МАФы, расположенные через дорогу, остались нетронутыми, сообщает 112 Украина.

По словам владельцев киосков, снос начался около 2:00-3:00 ночи. Говорят, никаких предупреждений не получали. Сейчас продавцы собирают уцелевший товар.

Напомним, 22 декабря 2016 года возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадалидвое полицейских и трое гражданских лиц.
ForUm

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