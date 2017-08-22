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Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук заявляет, что Россия любила Украину до тех пор, пока она «лежала под ней». Об этом он сказал на международном круглом столе «Украина в современном мире. Итоги первой четверти независимости».

Экс-президент предложил внимательнее посмотреть на то влияние, которое Россия оказывает на Украину. «Россия 150 лет воюет. Она создала интеллигенцию войны. Она создала интеллигенцию давления. Другого она не знает. Она любила Украину до тех пор, пока Украина лежала под ней. Как только она встала на ноги и сказала, что мы пойдем в другую сторону, - Россия начала думать, а как же нас задушить «, - отметил Кравчук.

«Пока шло все гладко: кадры российские, политика российская, мы все слушаем ... И вдруг Украина сказала «нет» - мы пойдем в Европу. Ах, вы в Европу - так мы вас не пустим. Почему убегаем от России? Украина виновата в этом? Убегаем, потому что она нас бьет и убивает. За что? За то, что мы хотим жить так, как хотим. За это нас убивает», - подчеркнул первый президент, сообщает УНИАН.

В то же время он выразил убеждение, что все понимают, что «у нас забирают жизни за то, что мы хотим жить по-другому». «И те государства, которые нас поддерживают, не все понимают. Некоторые боятся России - просто скажем откровенно - боятся не испортить с ними отношения, с Россией. Но я говорю: сегодня мы, а завтра вы. Остановитесь. Россия не остановится. Не остановится», - добавил Кравчук.

«Я имел возможность общаться со многими российскими деятелями, начиная с Черненко, Андропова, Горбачева, Ельцина и т.п., - все они одинаковые. Кто хуже немного, кто лучше. Но в основном вопросе - Украина должна быть с Россией. Не отпускать, в объятиях задушить. Это основной вопрос русской жизни и сегодня», - подытожил первый президент.
ForUm

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