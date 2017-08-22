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Россия уже приняла решение об уходе с Донбасса. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, комментируя встречу специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова.

«Сурков с точки зрения некоторых наших «зрадофилов» должен был выйти, рвать на себе волосы и кричать, что все пропало. Но так не бывает, потому что он давно взрослый мальчик и если ему принесли пять пунктов, которые они должны выполнить или завтра вам бубух, он выйдет и скажет, что почти обо всем договорились. Единственное, что вызывает удивление, что он не вышел и не сказал, если Украина не будет выполнять Минские договоренности, то мы наложим санкции. Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они оттуда уйдут. Единственное, что сегодня обговаривается, как они пойдут, на каких условиях и так далее», - отметил Грымчак.

По его словам, понять, что происходило на встрече Волкера и Суркова, можно бует, когда представитель США прилетит в Киев. «Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, Президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо», - добавил Грымчак.

Как ранее сообщал ForUm, 21 августа в Минске в закрытом для прессы формате прошла  встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. 

Сурков выразил удовлетворение встречей, назвав ее «полезной и конструктивной».
ForUm

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