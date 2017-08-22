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В понедельник вечером на итальянском острове Искья произошло землетрясение, которое привело к разрушениям в ряде населенных пунктов, есть раненые и пропавшие без вести.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 20.58 по местному времени. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По словам чиновников, погиб один человек, около 25 получили ранения. При этом местные СМИ сообщают о двух жертвах.

По свидетельствам очевидцев, колебания земной поверхности явственно ощущались в различных населенных пунктах острова и вызвали панику среди жителей и многочисленных туристов, отдыхающих на Искье. Многие люди в страхе выскочили на улицы. Ситуацию усугубил полный блэкаут, который произошел в этот момент в порту города Искья.

Согласно поступающей информации, разрушения произошли в курортном местечке Казамиччола-Терме. Там есть раненые, некоторые люди пока числятся пропавшими без вести. Власти городка Лакко-Амено распорядились эвакуировать пациентов местной больницы из-за крупных трещин, появившихся на стенах здания. Есть свидетельства об обрушении крыш и стен в некоторых домах этого населенного пункта.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы. По их данным, 10 человек находятся под завалами, в том числе трое детей.

После землетрясения последовали афтершоки, в связи  с чем власти острова призвали людей оставить дома на ночь, на берегу разворачивается палаточный лагерь.
ForUm

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