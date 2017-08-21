Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым прошла в Минске в закрытом для прессы формате.

Сурков выразил удовлетворение встречей, назвав ее «полезной и конструктивной».

Президент Петр Порошенко допускает, что Россия может спровоцировать горячую фазу войны.

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

США в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии в РФ приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России.

Испанские полицейские в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона ликвидировали террориста с поясом смертника. Позже стало известно, что убитый – Юнес Абуяакуб – предполагаемый водитель фургона, который на прошлой неделе убил 13 человек на бульваре Барселоны.

В Ростове-на-Дону после взрыва масштабный пожар охватил порядка 25 домов в частном секторе.

Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с торговым судном близ берегов Малайзии.

Ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен.

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов пояснил тот факт, что ряд высокопоставленных чиновников ведомства в мае-июне 2017 года получили зарплаты, размер которых значительно превысил 1 млн грн, вознаграждением за проделанную работу.

Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Как известно, в пятницу на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

В Киеве на проспекте Победы, 42 в парке имени Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана «Шам» произошел пожар.