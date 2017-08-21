также в разделеОбщество
Минздрав опроверг информацию о введении платы за роды 75
Суд арестовал угонщиков авто Фацевича 29
Порошенко назначил начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях 61
ГФС провела обыски на 27 государственных спиртзаводах 20
Нападение на украинцев в Перемышле: суд вынес приговор 20 полякам 53
Главреда луганской газеты осудили за сепаратизм 41
В Минюсте пояснили, за что их чиновники получают миллионные зарплаты 140
США советуют белорусам в РФ ехать за визами в Киев, Варшаву или Вильнюс 40
Чиновники закупили оборудование для волынской госшахты в «ДНР» 74
Задержана женщина, которая случайно сожгла 90 гектаров леса на Днепропетровщине 84
Стали известны фильмы-номинанты на «Оскар» от Украины 36
Мать Балуха написала открытое письмо Путину 85
Эксперты проверят по ДНК, кто был за рулем попавшего в ДТП «Мерседеса» Дыминского 46
Януковичу назначили нового адвоката 96
Разыскиваемого за сексуальную эксплуатацию детей китайца задержали в Украине 51
СМИ узнали о миллионных зарплатах чиновников Минюста 89
Украинская фирма закупала в РФ бракованные детали протезов для бойцов АТО 61
Группа украинских художников поехала в Россию 121

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым прошла в Минске в закрытом для прессы формате. 

Сурков выразил удовлетворение встречей, назвав ее «полезной и конструктивной».

Президент Петр Порошенко допускает, что Россия может спровоцировать горячую фазу войны. 

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

США в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии в РФ приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России.

Испанские полицейские в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона ликвидировали террориста с поясом смертника. Позже стало известно, что убитый – Юнес Абуяакуб – предполагаемый водитель фургона, который на прошлой неделе убил 13 человек на бульваре Барселоны.

В Ростове-на-Дону после взрыва масштабный пожар охватил порядка 25 домов в частном секторе.

Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с торговым судном близ берегов Малайзии. 

Ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен.

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов пояснил тот факт, что ряд высокопоставленных чиновников ведомства в мае-июне 2017 года получили зарплаты, размер которых значительно превысил 1 млн грн, вознаграждением за проделанную работу. 

Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Как известно, в пятницу на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

В Киеве на проспекте Победы, 42 в парке имени Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана «Шам» произошел пожар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Туфли мужские летние 2017