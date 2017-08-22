Сдали в комиссионный магазин поношенную вещь, бытовую технику или мебель и выручили за нее деньги — заплатите налог. Такое разъяснение выдала ГФС для граждан-резидентов Украины. И добавила, что эти средства являются дополнительным доходом человека. А с него должен взыматься налог на доходы физических лиц.

Налоги б/у

Неважно, сдаете ли вы надоевшую вещь, чтобы освободить место в шкафу, или пытаетесь продажей закрыть дыры в семейном бюджете — налог нужно платить.

«Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу. В результате полученные таким образом деньги отнесли к категории прочие доходы. Но об этом не знают не то что простые украинцы — даже многие предприниматели», — разъяснил UBR.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



Теперь ГФС напоминает, что посредник-комиссионный магазин (юридическое лицо), является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор. Кроме того, обязан отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах.



Юристы настоятельно рекомендуют поглядывать на разъяснения ГФС. Которых в последний год стало особенно много. Они констатируют, что налоговики стали очень внимательно присматриваться к бизнесу. Даже к небольшому.

«Видимо стоит задача пополнения бюджета, а источники ограничены. Вот и обращают внимание на каждую деталь», — отметил UBR.ua управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз.



Мораторий на проверки бизнеса, действующий в Украине, не может гарантировать предпринимателям, что завтра к ним с визитом не нагрянут проверяющие. Налоговая может инициировать внеплановые проверки. Таким правом она наделена, например, в случае выявления «нестыковок» в финансовых документах контрагентов. Или на основании жалобы. Причем, говорят юристы, не всегда реальной.

В теории направление на проверку должно содержать информацию о причинах, предмете и сроках проверки.

«Однако эти требования не всегда соблюдаются. От знакомых, занимающихся малым бизнесом, часто слышу, что направления оформляются как попало. Указывают наличие информации о нарушениях налогового законодательства без четкого разъяснения, что за нарушение. И приходят на проверку. Причем, не всегда соблюдают сроки проверок. На них отводится 10 дней, а на практике процесс затягивается на дольше. Все это не совсем законно, но такая практика есть», — предупредил Мороз.



Уведомлять о внеплановой проверке налоговая не обязана, так что прийти к предпринимателю, в том числе в комиссионный магазин, могут в любой момент. И если выявят ненадлежащим образом оформленный товар, принятый на реализацию (т.е. без паспортных данных и ИНН, необходимых для удержания налогов) — накажут магазин. За невыполнение обязанностей налогового агента.

Большие комиссионки, с десятками точек по Украине, соблюдают правила. Но большинство мелких операторов, особенно региональных, по старинке оформляют простенькие квитанции. Бланки едва ли не советского образца заполняют данными клиента на слух. Без документального подтверждения. Клиенты таких комиссионных магазинов первыми могут столкнуться с новыми требованиями.



«Квитанция тоже считается первичным бухгалтерским документом. Она позволяет хоть как-то идентифицировать человека по фамилии и адресу (если он указан). Но этого недостаточно для информации об удержании налога. У человека будет недоимка по НДФЛ, что грозит штрафами. Хотя, конечно, большой вопрос, как налоговая будет отслеживать реальный ли это человек, и взыскивать с него сборы. Особенно, если это делать не выборочно, а, скажем, взяться за проверку всех клиентов комиссионки», — подчеркнул Мороз.



Если же ГФС не сможет отыскать налогоплательщиков, претензии предъявят магазину. Это и должно стимулировать последних менять подходы к оформлению договоров. Паспорт и код потребуется каждому, кто собирается продать ненужную вещь в комиссионке. Даже если речь идет о совсем небольших суммах — 10-20 грн.

«Если магазин, который как бы должен подавать декларацию за человека, не хочет проблем с налоговой, он будет требовать документы для оформления договора на реализацию имущества», — подчеркнула UBR.ua адвокат Юлия Семенчук.

Как отчитаться

Аналогичные требования должны применяться и к клиентам ломбардов, рассказал Александр Охрименко. Если человек сдал вещь, но не выкупил ее, с полученных на руки средств нужно уплатить налог.

«Другое дело, что ломбарды нашли обходные пути, оформляя продажу невыкупленного товара, как погашение. Получается, что человек как бы забрал заложенную вещь, внеся необходимые средства. Значит дополнительного блага не получил и отчитываться перед налоговой уже не нужно», — добавил Охрименко.



Исхитриться могут и комиссионки. Например, оформлять с клиентами договора комиссии, которые предполагают оплату клиентом посреднических услуг магазина. При этом магазин де-юре не будет иметь никакого отношения к сделке купли-продажи.

Подобную схему используют интернет-площадки, которые предлагают площадку для продажи. Но в расчетах покупателя и продавца не участвуют. И не знают цены и других условий сделки. Исключение — предоставление услуги гарантий платежа, которое предполагает расчеты через счета компании.



«Гражданский договор предусматривает работу по договору комиссии. Предприятие платит свой налог с полученного дохода (с комиссии), а сделка проходит между двумя физическими лицами. Они не обязаны заключать договор. А магазин в данном случае не является налоговым агентом», — уточнил эксперт.

Правда использовать эти ухищрения, только чтобы не отчитываться о налогах по клиентам, особого смысла финансист не видит. Выгоду от такой схемы может получить только магазин, проводящий часть или все операции в черную.

Продавцов-физлиц эти хитрости спасти не смогут. Даже при условии заключения договора комиссии, человек попадет в поле зрения налоговой. Поскольку в договоре с магазином хоть какие-то его данные будут. Даже если это будет не паспорт и ИНН, а водительские права или другие документы, использование которых допускается в договорах, например, ломбардов.



Поэтом людям надо помнить:

При работе с коммиссонкой-юрлицом, удерживает налог и информирует ГФС магазин. Но человек обязан указать полученный доход в налоговой декларации по истечении налогового периода. Как правило — до мая того года, который следует за налоговым периодом, в котором получен доход. Платить уже ничего не надо. Если б/у товар реализован через физлицо-предпринимателя, то человек обязан указать доход в декларации и самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 18% и военный сбор 1,5%. В случае выявления факта сокрытия доходов штраф составит до 10% от суммы, которая подлежит уплате. «А в случае с задержкой уплаты еще может насчитываться пеня за просрочку», — напомнил Виктор Мороз.

Тотальный контроль

Появление жесткого контроля за доходами украинцев в комиссионках может ударить по этому неприметному бизнесу. А желающих сдать вещи на реализацию поубавиться. Кроме того, если человек регулярно отдает вещи, зарабатывая сколько-нибудь значительные суммы, накопленный совокупный доход может стать основанием для отказа в получении субсидии.



Могут возникнуть и разногласия между сроком перечисления налога и датой подачи декларации.

«Комиссионный магазин-юрлицо, которое проводит платежи, не рассчитывается сразу и налог насчитывает только после реализации и выплаты суммы. Например, человек сдал пылесос, а его реальная продажа состоялась через полгода. Его налоговое обязательство увеличится в следующем периоде. Человек может просто забыть об этом. Или даже не знать, в какой период данные попали в ГФС. А это чревато разбирательством с налоговиками», — предполагает Юлия Семенчук.



Крупным комиссионкам с большим клиентским потоком возможно даже придется нанимать штат бухгалтеров. Ведь надо же будет кому-то вести базу по операциям всех клиентов и подавать данные в налоговую о доходах и удержанных налогах.



В будущем, с введением косвенных методов выявления доходов, любое упоминание данных человека в договорах по каким-то сделкам будет достаточным доказательством наличия потенциальных доходов. А значит, станет поводом для более пристального изучения его финансовых потоков налоговой.

«Нас ведут к западным стандартам учета и сопоставления доходов и расходов. Когда подобные рамки будут выставлены, базы для контроля запущены, сразу выявят все нестыковки двух потоков. Введут за такое нарушение, например, арест на пару месяцев. Тут и начнется самое интересное. Все это не для нашей правовой системы, не для нынешнего уровня экономического развития», — подчеркнула Семенчук.