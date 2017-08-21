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В результате обстрелов со стороны боевиков на трех улицах в Жованке Донецкой облсти произошли пожары. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Пророссийские наемники снова натворили беды: в результате боевых действий на трех улицах в Жованке (Вернандского, Мануильского и Журавского) произошли пожары. Как доложил мне Владимир Веселкина, председатель ВГА Зайцево, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ГосЧС прибыла на место и застали уже 5 сгоревших нежилых домов, в огне - еще три. По состоянию на 17:30 огонь уже ликвидировали», – подчеркнул он.

Жебривский также сообщил, что сегодня в Водяном Ясиноватского района утром горели 8 нежилых зданий и 3 сарая (или в результате боевых действий или по другой причине - сейчас устанавливается). В 11:21 пожарные расчеты прибыли туда и только до 17:30 смогли потушить огонь.
ForUm

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