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С начала года в Киеве зарегистрировано 8 случаев заболевания лептоспирозом, один из них летальный. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина заявил временный исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

По его словам, больной сначала занимался самолечением, на 7-ой день только обратился в больницу. Был доставлен в реанимацию, но было поздно.

Чумак перечислил проявления инфекционного заболевания.

«Высокая температура, насморк, затем поражаются почки, печень, сердечно-сосудистая система. Основной путь передачи болезни – элементарный и контактный», – отметил он.

«Резервуаром» в природе этого возбудителя могут быть грызуны, домашние животные, лисы. Лептоспиры выделяются с мочой, попадают на наши продукты, воду, – люди могут заболеть при купании либо при употреблении такой пищи», – добавил он.

Отметим, лептоспироз – инфекционное заболевание, инкубационный период которого составляет от 1 суток до 20.

По данным СМИ, мужчина погиб от лептоспироза 15 августа. Погибшему было 40 лет, он проживал в Подольском районе и работал строителем.

 
ForUm

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