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Суд избрал в отношении трех организаторов похищения авто заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 250 тыс. гривен каждому, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Задержанных подозревают в похищении нескольких авто и проверяют на причастность к другим фактам угона транспортных средств.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что 18 августа у замглавы Нацполиции Александра Фацевича угнали автомобиль Lexus GX.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о ликвидации группы из 5 человек, похитивших служебный автомобиль Фацевича.

 
ForUm

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