В Киеве на проспекте Победы, 42 в парке имени Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана «Шам» произошел пожар, площадь которого составила около 500 метров квадратных, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в столице.

По данным ведомства, возгорание произошло в 16:50, а в 17:22 пожар был локализован, а в 18:03 - ликвидирован.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава.