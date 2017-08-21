В Гданьске трое паяных поляков избили украинца из-за его национальности, сообщает «Польское радио».

«Ты знаешь, что сделал твой дед моей бабушке?» - такой вопрос услышал молодой украинец, прежде чем получил первый удар в лицо от одного из нападающих, который пришел в ночь со вторника на среду (с 16 на 17 августа) в кебаб-бара в центре Гданьска.

Когда первый из мужчин вошел в заведение питания, 24 летний сотрудник, гражданин Украины, сказал ему, что бар закрывается.

«Услышав иностранный язык он вдруг начал спрашивать нашего коллегу: «откуда ты», - рассказал Руслан, владелец бара. «Когда тот сказал, что из Украины, то мужчина спросил: «А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой?». «Затем он дважды толкнул сотрудника и ударил его в лицо. Далее они вышли из помещения и к избиению присоединились еще двое. Они били одного втроем», - добавил Руслан.

Напавших на мгновение смог остановить случайный прохожий, применивший против них газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно. К счастью украинец уже вызвал охранников, а те сообщили в полицию.

На месте задержаны трое злоумышленников в возрасте от 21 до 28 лет. Избитый украинец с ранениями руки и головы попал в больницу.

Агрессивно настроенные мужчины были навеселе. «Им предъявлено обвинение в избиении на национальной почве и причинении вреда здоровью», - сообщили в Районной прокуратуре Гданьска.

За избиение на национальной почве мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленники будут отвечать также за поврежденные окна.