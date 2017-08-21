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Главного редактора одного из печатных СМИ Луганщины приговорили к лишению свободы с испытанием за публичные антиукраинские призывы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В мае 2014 года редактор одного из печатных изданий в Луганской области получил указание от «организаторов референдума» в поддержку террористической организации «ЛНР» по размещению заметок антиукраинского характера в газете «Известия Новоайдарщины».

«Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности», - говорится в сообщении.

Приговором Новоайдарского районного суда Луганской области главред печатного средства массовой информации признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорен к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года.

 
ForUm

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