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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц, которые по коррупционной схеме закупили на временно оккупированных территориях оборудование для государственной шахты на Волыни, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что один из руководителей государственного предприятия «Дирекция по строительству объектов» вступил в сговор с участниками тендерных торгов на закупку оборудования для волынской шахты. Чиновник сформировал конкурсные требования непосредственно под конкретного поставщика, несмотря на то, что оборудование технически не соответствовало проекту модернизации шахты», – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник, который является уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия так называемой «ДНР» оборудование почти двадцать пять миллионов гривен.

По данным спецслужбы, для его адаптации под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено шестьсот тысяч гривен из государственного бюджета.

Сотрудники СБУ также выяснили, что руководство завода-поставщика, перерегистрированного в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, а владельцем предприятия является гражданин России.

Одному из руководителей государственного предприятия и руководителю конкурсных торгов, в рамках открытого уголовного производства, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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